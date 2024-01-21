كأس أمم إفريقيا.. المنتخب الوطني لكرة اليد ينافس المغرب على صدارة المجموعة الثالثة

يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد. أكابر رجال. نظيره المغربي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2024، الجارية بمصر.

ويسعى المنتخب الجزائري، لمواصلة تألقه في هذه البطولة، بتحقيق ثالث فوز له على التوالي، خلال مواجهة المنتخب المغربي.

ويستهدف رجال كرة اليد الجزائرية. للانفراد بصدارة مجموعتهم الثالثة، والتي يتقاسمونها حاليا مع منتخب المغرب، بأربعة نقاط لكل منهما، بعد فوزهم بأول مبارتين، أمام الغابون، وليبيا.

ومن المقررة أن تجرى مباراة المنتخب الوطني، ونظيره المغربي، أمسية اليوم الأحد، انطلاقا من الساعة السابعة مساء.

يذكر أن كل من المنتخب الوطني، ونظيره المغربي، قد ضمنا تألهم للدور الربع نهائي من البطولة الإفريقية لكرة اليد 2024، الجارية بمصر.