كأس أمم إفريقيا.. تعديل توقيت المباراة الأولى للمنتخب الوطني

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعديلاً رسمياً على توقيت مباراة المنتخب الوطني الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

إذ تم تغيير موعد مواجهة السودان، لحساب المجموعة الخامسة، من الساعة الواحدة زوالاً إلى الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت الجزائري، يوم 24 ديسمبر.

وسيواصل المنتخب الوطني مشواره في دور المجموعات بمواجهة بوركينافاسو يوم 28 ديسمبر على الساعة السادسة والنصف (18:30) مساءً، في مباراة تعدّ من أبرز محطات المجموعة الخامسة بالنظر إلى وزن المنافس، وأهميتها في تحديد ملامح المتأهلين.

أمّا الجولة الثالثة، فسيختتمها “الخُضر” بمواجهة غينيا الاستوائية يوم 31 ديسمبر على الساعة الخامسة (17:00) مساءً. في لقاء قد يكون حاسماً لترتيب المجموعة وحسم بطاقة المرور إلى الدور المقبل.