كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.. الخضر يفتتحون مشوارهم في المنافسة اليوم

سيفتتح المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الثلاثاء مشواره في الطبعة الخامسة والعشرين لكأس أمم إفريقيا المقامة بمصر.

وسيواجه الخضر، بداية من الساعة الـ16.30، المنتخب الغيني، بقاعة 6 أكتوبر الدولية، وتعتبر مباراة اليوم هي الأولى في تاريخ المنتخبين بكأس إفريقيا.

كما سيكون اللقاء منقولا عبر التلفزيون الجزائري القناة الأرضية والسادسة على القمر الكوم سات.

يذكر أن، المنتخب الغيني فاز أمس الإثنين، على منافس الخضر الآخر بالمجموعة الثانية، منتخب الغابون بنتيجة 35-22.