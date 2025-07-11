كأس أمم إفريقيا للسيدات.. الجزائرية غادة محاط حكما لمباراة غانا ومالي

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، طاقم تحكيم جزائري بقيادة الحكمة غادة محاط، لادارة مباراة غانا، ضد مالي، لحساب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2024.

وكشفت الموقع الرسمي لـ”الفاف”، عن تعيين الجكمة الجزائرية غادة محاط، لإدارة مباراة الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا للسيدات 2024، بين غانا، ومالي.

وستديرؤ الحكمة محاط، هذه المباراة بمساعدة مواطنيها فريال أسماء وهاب، ولحلو بن براهم في تقنية الفيديو.

يذكر أن المباراة التي ستجمعه منتخب سيدات غانا، بنظيره من مالي، مقررة أمسية اليوم الجمعة، بملعب “بركان”.