كأس أمم إفريقيا للسيدات.. المنتخب النسوي يواصل مشواره بثبات

واصل المنتخب الوطني النسوي تقديم عروضه الإيجابية في بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات، الجارية حاليًا في المغرب، بعدما فرض التعادل السلبي (0-0) على نظيره التونسي.

في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، الذي جرى ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ورغم غياب الأهداف في المباراة، إلا أن تشكيلة المدرب فريد بن ستيتي أظهرت انسجامًا تكتيكيًا كبيرًا، ونجحت في الحد من خطورة منتخب تونس الذي دخل المواجهة بحثًا عن أول نقاطه في البطولة بعد هزيمته في الجولة الأولى.

وقد اعتمدت لاعبات “الخضر” على الصلابة الدفاعية والتنظيم الجيد في وسط الميدان، ما مكنهن من الحفاظ على نظافة الشباك والخروج بنقطة ثمينة.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 4 نقاط، محتلًا المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب نيجيريا، الذي يتصدر بفارق الأهداف فقط.

وكان “الخضر” قد افتتحوا مشوارهم في البطولة بفوز مهم على منتخب بوتسوانا بهدف دون رد، وهو الانتصار الذي منح اللاعبات دفعة معنوية قوية مع بداية المنافسة.

وتبقى الجولة الثالثة والأخيرة، المقررة يوم الأحد المقبل، محطة حاسمة في مشوار المنتخب الوطني، حيث سيواجه المنتخب النيجيري في قمة مرتقبة لتحديد هوية المتأهل الأول عن المجموعة.