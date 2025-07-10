كأس أمم إفريقيا للسيدات.. سيدات المنتخب الوطني في مهمة التأكيد ضد تونس

يخوص المنتخب الوطني للسيدات، اليوم الخميس، ثاني مباراة له ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات، ضد سيدات منتخب تونس، في داربي عربي واعد.

وتدخل هذه المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني للسيدات، بنظيراتهن من تونس، ضمن الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا 2024.

وبعد فوزهن في المباراة الأولى بهدف دون رد ضد بوتسوانا، تسعى سيدات الخضر، لتأكيد بدايتهن القوية ضمن هذه البطولة، من خلال تحقيق ثاني فوز، على حساب سيدات تونس.

وتم تعيين الحكمة الجنوب افريقية أكونا زينيث مالكيما، هذه المباراة، بمساعدة كل من الزامبية ديانا شيكوتيشا والليبيرية هاناه ليديا موزيس، بينما ستكون البوركينابية آوا أورنيلا إلبودو حكمة رابعة.

ومن المقرر مباراة سيدات المنتخب الوطني، ومنتخب تونس، المقررة أمسية اليوم الخميس، ستجرى، بملعب “الأب جيغو”.