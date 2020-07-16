كأس أمم إفريقيا 2023 رسميا في الصيف

أكد الأمين العام للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “عبد المنعم باه”، أن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي ستستضيفها ساحل العاج ستكون في الفترة الممتدة ما بين شهري جوان وجويلية.

وقال المغربي “عبد المنعم باه” لإذاعة الـ BBC : “إعتبارا من اليوم تقرر إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2023 في الفترة الممتدة ما بين جوان وجويلية بعد أن قررنا أن تلعب كل بطولات كأس الأمم في تلك الفترة من السنة”.

وتابع باه حديثه : “نسخة 2022 التي تلعب في الكاميرون في جانفي وفيفري وذلك بناء على طلب السلطات في الكاميرون وحتى الآن لم نحصل على أي طلب بذلك من الجانب الإيفواري”.