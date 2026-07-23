كأس أمم إفريقيا 2027 ستُقام بمشاركة 24 منتخبًا

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) توضيحًا رسميًا وضع حدًا للجدل الذي رافق نظام بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، مؤكدًا أن المنافسة ستُقام بمشاركة 24 منتخبًا، خلافًا لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية.

وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، خلال ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء، أن النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، المقررة في كينيا وتنزانيا وأوغندا، ستحتفظ بنفس النظام المعتمد في النسخ الأخيرة، بمشاركة 24 منتخبًا.

وأكدت “الكاف” أن المعلومات التي تحدثت عن تغيير عدد المنتخبات المشاركة أو اعتماد نظام جديد للبطولة غير صحيحة، داعية وسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار المتعلقة بالمسابقة القارية.

كما كشفت الهيئة الكروية الإفريقية أن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027 ستُلعب خلال الفترة الممتدة من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027، فيما تنطلق التصفيات المؤهلة بداية من شهري سبتمبر وأكتوبر 2026.