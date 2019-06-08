كأس أمم افريقيا يؤجل ألبوم مصطفى قمر

قرر الفنان المصري، “مصطفى قمر”، أن يعوض فترة غيابه خلال الفترة الحالية، من خلال أغنية ديو، ستجمعه لأول مرة، بالفنان “مصطفى حجاج”.

وقد قام الفنان، بتسجيل الأغنية، في استوديو “هاني محروس”، على أن يطرحها خلال الفترة المقبلة، حسب موقع الفن.

وذلك ليراهن الفنان، على التواجد بالساحة، بعد أن قرر تأجيل طرح البومه الجديد، والذي كان مقررا طرحه في الموسم الصيفي.

لكن “مصطفى قمر”، قرر أن يطرح ألبومه الجديد، في نهاية العام الحالي، نظرا لتواجد مباريات كأس الأمم الأفريقية، على أرض مصر، خلال الفترة المقبلة.

ويضم الألبوم، ثماني أغنيات، تعاون فيها المغني، مع عدد من الشعراء والملحنين.