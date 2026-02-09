كأس إفريقيا لتنس الطاولة.. مهدي بولوسة في النهائي

حقق البطل الجزائري في رياضة تنس الطاولة، مهدي بولوسة، مفاجأة من العيار الثقيل، ببلوغه نهائي كأس إفريقيا، على حساب حامل اللقب 4 مرات، النيجيري ارونا كوادري.

وبعدما أطاح بالمصري، المتألق والذي يتوقع له مستقبلا كبيرا في تنس الطاولة الافريقية، يوسف عبد العزيز، في ربع النهائي. عاد بولوسة، اليوم ليفوز على النيجيري كواردي. بطل افريقيا 4 مرات في مفاجأة سارة في كأس افريقيا.

ونوهت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، في منشور لها بإنجاز بولوسة. الذي سيخوض أول نهائي له في المنافسة مع المنتخب الوطني. في البطولة المقامة ببنغازي الليبية في الفترة ما بين الـ 7 والـ 9 فيفري الجاري.