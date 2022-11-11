كأس إفريقيا لكرة اليد سيدات.. سيدات الخضر يفتتحن مشوارهن بهزيمة

إفتتح المنتخب الوطني لكرة اليد إناث، أمس الخميس، مشواره في كأس إفريقيا 2022 والجارية فعالياتها بالسنغال.

ولحساب المجموعة الأولى، واجهت الجزائر المنتخب الأنغولي، إنتهى اللقاء بفوز الخصم بنتيجة 29 مقابل 17.

ويتبقى لسيدات الخضر مبارتين في دور المجموعات، لتدارك الخسارة الأولى، وذلك بمواجهة الكونغو برازفيل الأحد المقبل على الساعة 14.00.

ومواجهة سيدات منتخب الرأس الأخضر الإثنين المقبل على الساعة 14.00 زوالا.