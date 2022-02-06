كأس إفريقيا للأمم.. نهائي كسر التعادلات بين مصر والسنغال

يلتقي المنتخبان المصري والسينغالي، اليوم الأحد، على استاد “أوليمبي” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، في مباراة واعدة بنهائي كأس إفريقيا للأمم.

ويتطلع النجم محمد صلاح، لقايدة منتخبه مصر، للتويج بلقبهم الثامن قاريا، وبلوغ رقم قياسي غير مسبوق.

في حين يسعى النجم الآخر ساديو ماني، قيادة السنغال، لكتابة التاريخ، من خلال الإطاحة بالفراعة، وحصد أول لقب قاري لهم.

كما يميز هذا النهائي، التعادل في عدد الانتصارات المحققة في الأربع مواجهات التي جمعت مصر، والسنغال، حيث فاز كل منتخب بمباراتين.

وبالنظر لهذه المعطيات، سيكون الجمهور الرياضي، على موعد أمسية اليوم انطلاقا من الساعة الثامنة، مع الإثارة، والفرجة.