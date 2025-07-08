كأس إفريقيا للريغبي.. “الخضر” يكتسحون كوت ديفوار ويتأهلون إلى نصف النهائي بجدارة!

حقق المنتخب الجزائري للريغبي، اليوم الثلاثاء، فوزًا كبيرًا ومقنعًا أمام نظيره الإيفواري بنتيجة 41 مقابل 6.

في لقاء أظهر فيه “الخضر” جدية كبيرة وروحًا قتالية عالية، ليضمنوا بذلك تأهلهم المباشر إلى الدور نصف النهائي من المنافسة الإفريقية.

المنتخب الوطني قدّم أداءً جماعيًا متكاملًا، حيث سيطر على مجريات اللقاء من البداية إلى النهاية، وسط انسجام واضح بين الخطوط الثلاثة، ما يعكس العمل الكبير الذي قامت به الطواقم الفنية والتحضيرية.

بهذا الفوز، سيلاقي الخضر في نصف النهائي، منتخب ناميبيا، بتاريخ 13 جويلية الجاري.