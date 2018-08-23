كأس إفريقيا للشباب لكرة اليد.. إستدعاء 19 لاعبا للتربص بـ”زرالدة”

باشر المنتخب الوطني لكرة اليد للشُبان، تحضيراته لكأس أمم إفريقيا القادمة والتي ستقام بالمغرب، وهذا من خلال تربص بمدينة “زرالدة”.

وإستدعى الطاقم الفني لـ”الخضر”، 19 لاعبا للمُشاركة في هذا التجمع ومُباشرة الإستعدادات بشكل جدي أياما قبل إنطلاق المُنافسة الرسمية بالمملكة.

وسيستمر التربص لغاية الـ4 سبتمبر الداخل، على أن يُسافر “مُحاربوا الصحراء” بعدها لإجراء فترة تحضير جديدة بـ”سلوفينيا”، والتوجه بعدها لـ”مراكش”.

القائمة المعنية بتربصي زرالدة و سلوفينيا :

طوبالي حسان / بوزيان مروان / مجدن عبد القادر / بن عبد الله وليد / بوناب

هاني رفيق.

ملازم وائل / عطية عبد الرحمان / لعناني اسكندر / بوبكر سفيان.

بورويس محمد / تومي زكي/ بن عيش أنيس / ديابي آدم / غانم هيثم / بوغابة زين الدين.

عزوني فوزي / مكي عبد القادر / علاق عبد الغاني / زين حبيب.