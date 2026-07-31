كأس إفريقيا 2026.. المنتخب الوطني للسيدات يتعثر في ثاني خرجة له

سجل المنتخب الوطني للسيدات أول هزيمة له في الطبعة الجارية من نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026.

وجاءت هزيمة المنتخب الوطني للسيدات، بهدف دون رد، أمام منتخب المغرب، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وجاءت هذه الهزيمة لسيدات “الخضر”، بعد فوزهم في مبارة الجولة الأولى بهدفين دون رد، على حساب منتخب السنغال.

كما سيخوص الممنتخب الوطني للسيدات، مبارته الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، يوم الإثنين المقبل، ضد منتخب كينيا.