كأس إفريقيا “U17”.. المتألق ياسين عابد يُضيع ربع النهائي

باشرت عناصر المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، تحضيراتها لمواجهة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لذات الفئة العمرية، والتي ستجمعها بنظيرتها من تنزانيا.

وكان مدرب منتخب “U17” أمين غيموز، قد كافأ لاعبيه بيوم راحة الخميس. قبل أن يضرب لهم موعدا مساء أمس الجمعة، لاستئناف التدريبات تحسبا لمواجهة تنزانيا. المقررة غدا الجمعة، بمركب محمد الخامس بسلا، بداية من الساعة 14:00.

وجرت تدريبات أشبال “الخضر” في أجواء مميزة عقب التأهل المزدوج إلى ربع نهائي الـ”كان” ونهائيات كأس العالم على حد سواء. وركّز غيموز، في حصة أمس، على على الجانبين التقني والتكتيكي.

ومن جهتها، أكدت “الفاف” في بيان عبر موقعها الالكتروني، غياب اللاعب المتألق ياسين عابد، عن مباراة تنزانيا بسبب تراكم البطاقات إثر تلقيه إنذارين في الدور الأول من البطولة الإفريقية.

مشيرة إلى أن العناصر الوطنية، ستلعب مواجهة ربع نهائي الـ”كان” بالبذلة البيضاء، بينما سيرتدي المنتخب التنزاني اللون الأزرق.