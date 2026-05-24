كأس إفريقيا “U17”.. ضربات الترجيح لحسم المتأهل بين “الخضر” وتنزانيا

سيحتكم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، رفقة نظيره التنزاني، إلى ضربات الترجيح، من أجل حسم هوية المتأهل إلى ربع نهائي كأس إفريقيا، لذات الفئة العمرية.

وانتهت قبل قليل، مواجهة ربع النهائي بين المنتخبان على وقع التعادل الايجابي، بنتيجة 3-3.

وبعدما افترقا على التعادل الايجابي، بهدفين لكل طرف في المرحلة الأولى، نجح المنتخب التنزاني، في تسجيل هدف التقدم لأول مرة في المباراة وذلك، عند الدقيقة الـ 61 عن طريق أتاناس.

إلا أن الرد الجزائري كان سريعا، حيث نجح المنتخب الوطني بعدها بـ 4 دقائق فقط. في تعديل النتيجة عن طريق بن رمضان.

ولم تثمر محاولات كل طرف عن تسجيل أهداف أخرى، في مواجهة مثيرة. ليحتكم المنتخبان إلى ضربات الترجيح، التي ستنطلق بعد قليل لحسم تأشيرة المربع الذهبي. بعدما ألغى الحكم في الدقيقة الـ 88 هدفا تنزانيا رابعا، بسبب خطأ في حق أحد مدافعي “الخضر”.