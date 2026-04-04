كأس إنجلترا.. “السيتي” يكتسح ليفربول في غياب آيت نوري

حجز نادي مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت، مقعدا في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي، بعد تخطيه عقبة ليفربول، في غياب لاعبه الدولي الجزائري.

وفاز “السيتي” بنتيجة 4-0 على “الريدز” سجل منها النجم النرويجي، ارلينغ هالاند “هاتريك”، مقابل هدف للاعب الغاني أنطوان سيمنيو.

وبقي ريان آيت نوري، العائد من تربص “الخضر” الذي أقيم بـ”تورينو” الايطالية. حبيسا لكرسي الاحتياط. في مباراة ربع النهائي التي احتضها ملعب “الاتحاد”.

يشار إلى أن مباريات ربع النهائي ستتواصل مساء اليوم السبت. بإجراء لقاءين الأول بين تشيلسي وبورنموت والثاني، بين ساوثهامبتون وضيفه أرسنال. بينما تقام آخر مباراة عن هذا الدور غدا الأحد، بين ليدز يونايتد ووست هام.