كأس إنجلترا.. السيتي يهزم أرسنال ويبلغ الدور الخامس

هزم سهرة اليوم الجمعة فريق مانشستر سيتي خصمه أرسنال في قمة الدور الـ4 من منافسة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.

حيث انتهت موقعة الاتحاد بنتيجة هدف دون رد سجله، ناثان آكي، في الدقيقة الـ64 ليبلغ السيتي الدور الخامس.

وعرفت هاته المواجهة مُشاركة النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، في التشكيلة الأساسية للفريق السماوي.

لكن أداءه المُحتشم دفع بالمُدرب، بيب غوارديولا لاستبداله في الدقيقة الـ58 بزميله، جوليان ألفاريز.