كأس إنجلترا.. “دوبلي” محرز يقود السيتي لقهر تشلسي برباعية

قاد أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، رياض محرز، فريقه مانشستر سيتي لقهر الضيف تشلسي.

وذلك برباعية كاملة دون رد بملعب الاتحاد لحساب الدور الثالث من منافسة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم.

وساهم، محرز، في التأهل للدور الرابع بعد مُشاركته طيلة أطوار اللقاء وتسجيله ثنائية في الدقيقة الـ23 من مخالفة مباشرة والدقيقة الـ85 من ركلة جزاء.

بينما وقع، جوليان ألفاريز من ركلة جزاء في الدقيقة الـ30 وفيل فودين في الدقيقة الـ38 ثنائية السيتي الآخرى.

وبعد تأهله سيواجه زملاء ساحر العرب المُتأهل من لقاء أرسنال أمام أوكسفورد.