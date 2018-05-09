كأس إيطاليا.. “اليوفي” يبحث عن الثنائية و”ميلان” يريد التتويج بالكأس الغالية !!

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم إلى ملعب “الأولمبيكو” في نهائي كأس إيطاليا، أين سيبحث كل من “اليوفي” و”ميلان” عن التتويج بهذه الكأس.

اليوفي سيدخل المباراة بحثا عن التتويج بالثنائية الرابعة على التوالي بعد حسمه لقب “الكالتشيو”.

وأكد “بوفون” أنه ليس هناك فريق أقوى من الآخر في النهائي، لأن مباريات الكأس تختلف تماما فما بالك بالمباراة النهائية.

من جهة أخرى، يبحث “غاتوزو” عن أول تتويج له رفقة “الرسونيري” وضد الغريم التقليدي.

ميلان يريد العودة إلى منصات التتويج من بوابة كأس إيطاليا في بداية عهد جديد لهذا الفريق.

كما أكد قائد ميلان ولاعب اليوفي السابق “بونوتشي”، أن مباراة اليوم ستكون صعبة على الفريقين ويأمل بحمل الكأس في النهاية.