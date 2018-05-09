عاجل

كأس إيطاليا.. “اليوفي” يبحث عن الثنائية و”ميلان” يريد التتويج بالكأس الغالية !!

الرياضة
  • -
  • 0
كأس إيطاليا.. “اليوفي” يبحث عن الثنائية و”ميلان” يريد التتويج بالكأس الغالية !!
بقلم أمير بهلول

ستكون الأنظار موجهة سهرة اليوم إلى ملعب “الأولمبيكو” في نهائي كأس إيطاليا، أين سيبحث كل من “اليوفي” و”ميلان” عن التتويج بهذه الكأس.

اليوفي سيدخل المباراة بحثا عن التتويج بالثنائية الرابعة على التوالي بعد حسمه لقب “الكالتشيو”.

وأكد “بوفون” أنه ليس هناك فريق أقوى من الآخر في النهائي، لأن مباريات الكأس تختلف تماما فما بالك بالمباراة النهائية.

من جهة أخرى، يبحث “غاتوزو” عن أول تتويج له رفقة “الرسونيري” وضد الغريم التقليدي.

ميلان يريد العودة إلى منصات التتويج من بوابة كأس إيطاليا في بداية عهد جديد لهذا الفريق.

كما أكد قائد ميلان ولاعب اليوفي السابق “بونوتشي”، أن مباراة اليوم ستكون صعبة على الفريقين ويأمل بحمل الكأس في النهاية.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital