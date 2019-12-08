كأس افريقيا حاضرة بالفيلدروم رفقة بلماضي

الرياضة
  • -
  • 0
كأس افريقيا حاضرة بالفيلدروم رفقة بلماضي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يتواجد مُجسم كأس أمم إفريقيا 2019 بملعب “فيلدروم” الخاص بفريق أولمبيك مارسيليا قبل مواجهة بوردو سهرة اليوم الأحد.

“الكحلوشة” كما يُطلق عليها مُحبي الخضر ستكون ضيفة شرف رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي بمناسبة برنامج “لوام أفريكا”.

يُذكر ان جمال بلماضي سيُعطي ضربة بداية مواجهة لوام ضد بوردو التي تدخل لحساب الجولة 17 من الدوري الفرنسي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=738502

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com