كأس افريقيا حاضرة بالفيلدروم رفقة بلماضي

يتواجد مُجسم كأس أمم إفريقيا 2019 بملعب “فيلدروم” الخاص بفريق أولمبيك مارسيليا قبل مواجهة بوردو سهرة اليوم الأحد.

“الكحلوشة” كما يُطلق عليها مُحبي الخضر ستكون ضيفة شرف رفقة الناخب الوطني جمال بلماضي بمناسبة برنامج “لوام أفريكا”.

يُذكر ان جمال بلماضي سيُعطي ضربة بداية مواجهة لوام ضد بوردو التي تدخل لحساب الجولة 17 من الدوري الفرنسي.