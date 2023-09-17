كأس التحدي باريس 2023.. كايليا نمور تضيف فضية تاريخية للجزائر

أضافت الموهبة الصاعدة في رياضة الجمباز، كايليا نمور، ميدالية فضية للجزائر، في كأس التحدي باريس 2023.

وبعد تتويجها ظهر اليوم الأحد بالبرونزية في اختصاص العارضتين المتوازيتين مختلفتي الارتفاع برصيد 14.100 نقطة.

توجت قبل قليل، كايليا نمور، بميدالية فضية، في اختصاص عارضة التوازن برصيد 13.500 نقطة.

وتغنت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، بانجاز البطلة الصاعدة، ووصفته بأنه “لحظة لا تنسى للجزائر ولرياضة الجمباز”

مبرزة بأن كايليا نمور، أهدت الجزائر، الميدالية الفضية الأولى في تاريخ الجمباز الجزائري.