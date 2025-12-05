كأس الجزائر.. إتحاد الحراش يطيح بـ”الموب” و خنشلة تُقصي الرويسات

شهدت منافسات كأس الجزائر اليوم الجمعة، في جزئها الثاني من الدور 32، سلسلة من المواجهات القوية التي حملت معها التأهل والإقصاء.

وواصلت ترسيخ صورة هذه المنافسة كلعبة مفاجآت حقيقية لا تعترف بالأسماء ولا بالألقاب. فرق من مختلف الأقسام قدمت مستويات محترمة، فيما نجحت أخرى في تأكيد تفوقها وفرض منطقها فوق الميدان.

حقق اتحاد الحراش فوزًا ثمينًا خارج قواعده أمام مولودية بجاية، بهدفين مقابل هدف، في مباراة اتسمت بالإثارة حتى دقائقها الأخيرة.

كما أمطر نصر حسين داي شباك منافسه اتحاد سدراتة بثلاثية كاملة، مؤكداً جاهزيته وطموحه في الذهاب بعيدًا في المسابقة.

وتجاوز نادي مولودية بريكة بأولمبي مرسى الحجاج بهدف دون رد. فيما حسم اتحاد خنشلة تأهله بصعوبة أمام مستقبل الرويسات بهدف نظيف.