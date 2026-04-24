كأس الجزائر.. إتحاد العاصمة يتجاوز شباب باتنة ويبلغ النهائي رقم 19 في تاريخه

حجز اتحاد الجزائر، اليوم الجمعة، مقعده في نهائي كأس الجزائر 2026، بعد فوزه المثير على شباب أوراس باتنة بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب 1 نوفمبر بباتنة.

ودخل الاتحاد المواجهة بقوة، حيث افتتح تيندينغ جونيور باب التسجيل في الدقيقة 11 بتسديدة قوية من خارج منطقة العمليات، قبل أن يرد شباب باتنة عن طريق قطوط طارق في الدقيقة 41 برأسية محكمة بعد توزيعة دقيقة من شعيبي، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل.

وفي الشوط الثاني، شهد اللقاء ندية كبيرة وإهدار العديد من الفرص من الجانبين، ما دفع المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة 99 من الشوط الإضافي الأول، عاد الاتحاد ليتقدم مجددًا عبر هدف مميز بمقصية داخل منطقة العمليات، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 120 بعد تمريرة حاسمة من زميله، عبادة، الذي قدم له كرة على طبق من ذهب جعلته أمام انفراد بالحارس المنافس، ليحسم المواجهة لصالح فريقه ويقوده إلى النهائي.

وبهذا التأهل، يبلغ اتحاد الجزائر النهائي الثاني على التوالي في كأس الجزائر، بعد التتويج بنسخة الموسم الماضي، و سيخوض النهائي رقم 19 في تاريخه.

كما يعد هذا النهائي الثاني له هذا الموسم بعد بلوغه نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام الزمالك.