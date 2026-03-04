كأس الجزائر.. اتحاد العاصمة يتجاوز الساورة ويلتقي “الكاب” في نصف النهائي

بلغ اتحاد العاصمة نصف نهائي كأس الجزائر، عقب تحقيقه فوزا صعبا على شبيبة الساورة، بهدف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي سهرة الأربعاء.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ36، حين استغل الظهير الأيمن سعدي رضواني ركنية محكمة التنفيذ، حيث حوّل دهيري الكرة نحو القائم الثاني لتجد رضواني في المكان المناسب.

بعد الهدف، أحسن لاعبو الاتحاد تسيير ما تبقى من أطوار اللقاء بذكاء كبير، مع انضباط دفاعي واضح. ليحافظوا على الأسبقية حتى صافرة النهاية ويضمنوا بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وفي مواجهة أخرى ضمن الدور ذاته، تأهل شباب باتنة، بعد فوزه على مولودية سعيدة، بهدف دون رد، حمل توقيع بن مرزوق في الدقيقة الـ17 بتسديدة قوية حسمت المواجهة مبكرًا.

وبهذا التأهل، سيلاقي اتحاد الجزائر نادي “الكاب” في نصف النهائي، في مواجهة واعدة بين فريقين يطمحان لمواصلة المشوار نحو النهائي والتتويج باللقب الغالي.