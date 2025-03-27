كأس الجزائر.. اتحاد العاصمة يقصف عين تموشنت بخماسية ويضرب موعداً مع الحراش

حقق فريق اتحاد العاصمة فوزًا كاسحًا على اتحاد عين تموشنت بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين سهرة الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الجزائر، على أرضية ملعب ميلود هدفي بوهران.

وتناوب على تسجيل أهداف أبناء سوسطارة كل من أحمد خالدي، الذي وقع ثنائية في الدقيقتين 24 و67، ومحمد بن معزوز الذي أضاف هدفين آخرين في الدقيقتين 44 و71، قبل أن يختتم حسام غشة المهرجان التهديفي بهدف خامس في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز العريض، يحجز اتحاد العاصمة مكانه في المربع الذهبي، حيث سيواجه اتحاد الحراش في قمة عاصمية واعدة تجمع بين مدرستين عريقتين في الكرة الجزائرية، ضمن الدور نصف النهائي.