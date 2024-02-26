كأس الجزائر.. استعمال الـ”VAR” بداية من ربع النهائي

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” رسميا عن استعمال تقنية الجهاز المساعد للتحكيم (فار) في منافسة كأس الجزائر، بداية من ربع النهائي.

وأكد نائب رئيس “الفاف” محمد أمين مسلوق. بأن الهيئة الكروية قررت استعمال الجهاز المساعد للتحكيم هذا الموسم اعتبارا من الدور ربع النهائي لكأس الجزائر.

مبرزا في تصريحات خص بها التلفزيون العمومي. بأن استخدام الـ “الفار” سيكون في الملاعب التي تتوفر على المعايير الدولية. والتي تتضمن على سعة 12 ألف مقعد. ومجهزة بقاعة صحافة وخاصة على جهاز لمحطات الفار”.

وأضاف: “ستقوم لجنة تنظيم كأس الجزائر بزيارة الملاعب التي ستحتضن مباريات الدور ربع النهائي للمنافسة، آخذة بعين الاعتبار تنصيب جهاز الفار والنقل التلفزي”.

للإشارة فإنه تم استعمال تقنية “الفار” خلال الموسم الماضي في منافسة السيدة الكأس اعتبارا من الدور نصف النهائي بملعب ميلود هدفي بوهران.