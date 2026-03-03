كأس الجزائر.. بلوزداد تحسم الداربي أمام المولودية وتضرب موعدا مع “السياسي” في نصف النهائي

حجز شباب بلوزداد مقعده في نصف نهائي كأس الجزائر، بعد فوزه المثير على الغريم مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، في قمة ربع النهائي التي احتضنها ملعب نيلسون مانديلا.

دخل شباب بلوزداد المواجهة بعزيمة واضحة، ونجح في افتتاح باب التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الـ17 عن طريق المهاجم بن حمودة، الذي استغل توزيعة متقنة من الظهير الأيمن بن عيادة، ليمنح الأسبقية لفريقه وسط فرحة عارمة لأنصاره.

ردّت المولودية في الدقيقة الـ30 بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء إثر لمس المدافع كداد الكرة بيده داخل منطقة العمليات. ونفّذ المدافع غزالة الركلة بنجاح، معادلًا النتيجة ومعيدًا اللقاء إلى نقطة الصفر قبل نهاية الشوط الأول.

وعاد شباب بلوزداد ليتقدم في النتيجة عبر الظهير الأيسر خاسف، الذي أطلق تسديدة قوية بعد تمريرة من زميله مزيان، واضعًا فريقه في المقدمة من جديد.

لكن المولودية رفضت الاستسلام، وتمكنت من تعديل الكفة في الدقيقة الـ89 عن طريق بانغورا، ليمتد اللقاء إلى الشوطين الإضافيين في ظل تكافؤ كبير بين الفريقين.

وخلال الشوط الإضافي الأول، خطف البديل لعوافي هدف التأهل لصالح شباب بلوزداد في الدقيقة 100، بعد انفراده بالحارس قندوز، ليمنح “أبناء العقيبة” بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، رغم لعبهم بعشرة لاعبين بعد طرد بلحوسيني بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ80.

وفي مواجهة أخرى لحساب الدور ذاته، تأهل النادي الرياضي القسنطيني، إلى نصف النهائي بعد فوزه على شبيبة بجاية، بهدف دون رد، من تسجيل بن شعيرة من علامة الجزاء في الدقيقة 100.

وبهذا الانتصار، يضرب شباب قسنطينة موعدًا ناريًا مع شباب بلوزداد في نصف النهائي، في قمة مرتقبة تعد بالكثير من الإثارة والندية من أجل بطاقة العبور إلى النهائي.