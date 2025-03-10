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الرياضة

كأس الجزائر.. تأجيل مباراة شباب بلوزداد والشاوية إلى هذا الموعد

بقلم عزيز طالبي
كأس الجزائر.. تأجيل مباراة شباب بلوزداد والشاوية إلى هذا الموعد
شباب بلوزداد
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أعلنت لجنة تنظيم منافسة كأس الجزائر، اليوم الإثنين، عن تأجيل موعد المباراة المرتقبة التي ستجري بين شباب بلوزداد و إتحاد الشاوية بـ 24 ساعة.

وقالت لجنة تنظيم منافسة الكأس عبر الموقع الرسمي للرابطة المحترفة أن أسباب التأخير يعود إلى أمور تنظيمية، وكما أكدت أن المواجهة ستلعب يوم الأربعاء على الساعة العاشرة ليلا.

وستجري الموقعة الكروية في إطار الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر، حيث سيواجه المتأهل بين شباب بلوزداد و إتحاد الشاوية الفائز من مباراة إتحاد الحراش وترجي مستغانم.

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