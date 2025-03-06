كأس الجزائر.. تأجيل مواجهة شباب بلوزداد واتحاد الشاوية

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة شباب بلوزداد واتحاد الشاوية، برسم الدور ثمن النهائي لكأس الجزائر.

وحسب بيان “الفاف” عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، فقد تم تحديد تاريخ إجراء اللقاء، يوم الأربعاء 12 مارس بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (العاصمة). عوض التاريخ السابق المعلن عنه من طرف الهيئة (الثلاثاء 11 مارس).

وأوضح بيان “الفاف”، أن قرار التأجيل راجع لأسباب تنظيمية.