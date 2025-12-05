كأس الجزائر.. ترجي مستغانم يُقصي “الحمراوة و “السياسي” يقصو على الأبيار برباعية

تواصل منافسة كأس الجزائر، كتابة فصوله المثيرة في الدور 32، بعدما شهدت المباريات مفاجآت مدوية وانتصارات كبيرة رسمت ملامح مرحلة جديدة من المنافسة الأكثر شعبية في البلاد.

و تمكن ترجي مستغانم من تحقيق واحدة من أبرز مفاجآت هذا الدور، بعدما أطاح بـ مولودية وهران داخل الديار بنتيجة 2-1. ورغم أن الحمراوة دخلوا اللقاء بمرشح قوي، فإن الترجي قدم مباراة كبيرة، اعتمد فيها على الانضباط التكتيكي والفعالية الهجومية، ليحسم التأهل ويغادر أصحاب الأرض المنافسة مبكرًا في سيناريو لم يكن في الحسبان.

وفي مباراة أخرى، أظهر النادي الرياضي القسنطيني قوة هجومية ضاربة بعدما فاز على شبيبة الأبيار بنتيجة 4-1. المباراة كانت متكافئة في بدايتها، لكن سرعان ما فرض القسنطينيون إيقاعهم العالي، ليحسموا المواجهة بشكل واضح ويؤكدوا جاهزيتهم لمواصلة المشوار نحو أدوار متقدمة.

نتائج بقية اللقاءات:

تأهل أولمبي الشلف إلى الدور 16 بعد الفوز أمام مستقبل سيدي عبد المومن بهدف دون ؤد

فاز اتحاد الحراش على مولودية بجاية (2-1) في مباراة قوية.

تأهل نصر حسين داي بثلاثية نظيفة أمام اتحاد سدراتة.

تغلب نجم القليعة على شبيبة برج منايل بهدف دون رد.

حسم اتحاد خنشلة تأهله على حساب مستقبل الرويسات (1-0).

نجحت جمعية وهران في تجاوز شبيبة بني ثور بركلات الترجيح (4-3) بعد نهاية اللقاء 1-1.

فازت مولودية بريكة على أولمبي مرسى حجّاج (1-0).

وستتواصل فعاليات الدور 32 من كأس الجزائر، غدا السبت، بإجراء المواجهات التالية:

نادي بطيوة - شبيبة الساورة – بداية من الساعة 14.00

شباب أوراس باتنة – إتحاد عنابة – بداية من الساعة 14.00

فوز فرندة – شباب ميلة – بداية من الساعة 14.00

مولودية قسنطينة – شباب قايس – بداية من الساعة 14.00

شباب تموشنت – إتحاد الهمايسة – بداية من الساعة 14.00

إتحاد بشار الجديد – غالي معسكر – بداية من الساعة 17.00

وفاق سطيف – شباب بني تامو – بداية من الساعة 17.00

شباب تسالة – شبيبة بجاية – بداية من الساعة 14.00

نجم بني ولبان – أمل بوسعادة – بداية من الساعة 14.00

وفاق عين بنيان – شباب مشرية – بداية من الساعة 14.00

جمعية عين كرشة – نجم الوسط إليزي – بداية من الساعة 14.00

نجم بن عكنون – رائد عين الدفلى- بداية من الساعة 14.00