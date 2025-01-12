كأس الجزائر.. حي الجبل يصنع المفاجأة باقصائه لنادي بارادو

نجح فريق حي الجبل، اليوم الأحد، في صنع المفاجأة، باقصائه لنادي بارادو، من الدور الـ16 لمنافسة كأس الجزائر.

وتمكن فريق حي الجبل، من فرض نتيجة التعادل بهدفين في كل شبكة، على نادي بارادو في الوقت الرسمي من هذه المباراة.

واحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح، التي ابتسمت لفريق حي الجبل، على حساب نادي بارادو، بنتيجة (4-3).

وبهذه النتيجة، ضمن فريق حي الجبل، فوزه بالمباراة، وتأهله للدور الثمن نهائي من منافسة كأس الجزائر.