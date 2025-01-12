كأس الجزائر.. حي الجبل يصنع المفاجئة باقصائه لنادي بارادو

نجح فريق حي الجبل، اليوم الأحد، في صنع المفاجئة، باقصائه لنادي بارادو، من الدور الـ16 لمنافسة كأس الجزائر.

وتمكن فريق حي الجبل، من فرض نتيجة التعادل بهدفين في كل شبكة، على نادي بارادو في الوقت الرسمي من هذه المباراة.

واحتكم الفريقان إلى ضريلت النرجيح، التي ابتسمت لفريق حي الجبل، على حساب نادي بارادو، بنتيجة (4-3).

وبهذه النتجية، ضمن فريق حي الجبل، فوزه بالمباراة، وتأهله للدور الـثمن نهائي من منافسة كأس الجزائر.