كأس الجزائر.. سوسطارة تقسو على بوخضرة بخماسية

اقتطع فريق اتحاد العاصمة، تأشيرة العبور إلى الدور الـ 16 من كأس الجزائر، بعد إطاحته بالمضيف اتحاد بوخضرة، المنتمي إلى قسم ما بين الرابطات.

وفاز الاتحاد في المباراة التي احتضنها ملعب “العقيد شابو” بعنابة. بنتيجة ثقيلة استقرت على 5 أهداف كاملة مقابل هدفين للفريق المضيف.

وتداول على تسجيل أهداف “أبناء سوسطارة” كل من كانو(هدفين) وبوناصر وبوشينة وبركات.

للإشارة فإن الاتحاد سيواجه مستقبل الرويسات في الدور القادم. والذي تأهل بدوره على حساب شبيبة قير العبادلة، بهدف من دون مقابل.