كأس الجزائر.. شباب بلوزداد يتجاوز مولودية البيض و يتأهل للنهائي

ضمن نادي شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، تأهله الثاني على التوالي، لنهائي منافسة كأس الجزائر، بعد الفوز أمام مولودية البيض، في نصف النهائي.

وشهدت المواجهة التي إحتضنها ملعب “ميلود هدفي”، تسجيل مهاجم شباب بلوزداد، عبد الرحمن مزيان، الهدف الوحيد في اللقاء، عند الدقيقة الـ46 من الشوط الثاني.

وسينشط شباب بلوزداد حامل اللقب، النهائي الثاني تواليا، وسيدافع عن لقبه أمام الفائز من مواجهة النصف النهائي الثاني، والتي ستجمع بين إتحاد العاصمة و إتحاد الحراش، بعد قليل.