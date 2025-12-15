كأس الجزائر.. شباب بلوزداد يحجز مقعدًا في ثمن النهائي

حسم فريق شباب بلوزداد تأهله إلى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجزائر، عقب تحقيقه فوزا عريضا على وفاق عين البنيان، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في لقاء جرى مساء اليوم الاثنين بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وافتتح عبد الرؤوف بن غيث، باب التسجيل لصالح شباب بلوزداد في الدقيقة 37، قبل أن يضيف المدافع شعيب كداد، الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، واصل “أبناء العقيبة” ضغطهم، وتمكن البديل لطفي بوصوار، من توقيع “هاتريك” في الدقائق 65، 88 و90+3.

فيما تمكن الفريق المضيف وفاق عين البنيان من تسجيل هدف واحد في المباراة عن طريق دراوي في الدقيقة 57.

بهذا الفوز سيتنقل شباب بلوزداد إلى وهران لمواجهة الجمعية المحلية في الدور ثمن النهائي في انتظار تحديد الموعد الرسمي في أحد أيام 15 - 16 أو 17 جانفي المقبل.