كأس الجزائر .. شباب قسنطينة يتأهل إلى ثمن النهائي

تمكن فريق شباب قسنطينة، اليوم الخميس، من تحقيق فوز عريض على شباب عين تيموشنت بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجزائر.

وفي مواجهة أخرى، من الدور السادس عشر من المنافسة، خطف مولودية سعيدة بطاقة العبور بعد تغلبه على مولودية بريكة بهدفين مقابل هدف.

بينما واصل نادي جمعية وهران عروضه المميزة بفوز مستحق خارج الديار على جمعية عين كرشة بثنائية دون رد.

من جهته، حسم نصر حسين داي تأهله بصعوبة عقب فوزه بهدف وحيد على أمل بوسعادة.

في حين تألقت شبيبة بجاية بانتصار كبير على وداد بوفاريك بأربعة أهداف مقابل واحد.

كما حقق شباب باتنة واحداً من أكبر انتصارات هذا الدور بعد فوزه بخماسية مقابل هدف على نجم القليعة.

واختتم نادي بارادو قائمة المتأهلين بفوز ثمين على اتحاد الفوبور بهدفين دون مقابل، ليضمن مكانه في الدور المقبل ويواصل حلمه في الذهاب بعيداً في المسابقة.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

شباب قسنطينة 3 شباب عين تيموشنت 0

مولودية بريكة 1 مولودية سعيدة 2

جمعية عين كرشة 0 جمعية وهران 2

أمل بوسعادة 0 نصر حسين داي 1

شبيبة بجاية 4 وداد بوفاريك 1

شباب باتنة 5 نجم القليعة 1

نادي بارادو 2 اتحاد الفوبور 0