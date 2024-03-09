كأس الجزائر.. قمة الشرق بين الوفاق والسياسي والمولودية تواجه الزاوية

تلعب اليوم السبت، فعاليات الجزء الثاني، من الدور السادس عشر لمنافسة كأس الجزائر، بإجراء عشر مواجهات.

ولحساب قمة هذا الدور سيحضن ملعب 8 ماي 45 بسطيف، قمة الشرق التي لن تقبل القسمة على إثنين، بين الوفاق المحلي والضيف شباب قسنطينة، بداية من الساعة 16.45 مساء.

فيما ستتنقل تشكيلة مولودية الجزائر، إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، لمواجهة المستضيف شباب الزاوية، بداية من الساعة 15.00 مساء.

وسيستقبل أمل حيدرة، منافسه شبيبة جيجل بداية من الساعة 14.30 مساء، وشبيبة عزازقة يواجه شباب بن باديس، بداية من الساعة 14.30.

كما سيواجه أولمبيك أقبو منافسه سبورتينغ مشرية على الساعة 14.30، واتحاد الشاوية أمام رائد شباب بوقاعة على الساعة 14.30.

ووداد تلمسان يواجه شبيبة الساورة، على الساعة 14.30، وشباب باتنة يواجه اتحاد عنابة على الساعة 15.00.

و نجم بن عكنون سيواجه جمعية وهران بداية من الساعة 15.00، و شباب بلوزداد سيواجه بملعب 5 جويلية منافسه جمعية الخروب.