كأس الجزائر.. قمة مثيرة في الشرق وصدام قوي ببسكرة

تنطلق سهرة اليوم الجمعة، لقاءات ثمن نهائي كأس الجزائر، وذلك بإجراء 4 لقاءات، على أن تتواصل السبت لقاءات هذا الدور، الذي سيختتم الجمعة 12 أفريل الداخل، بمواجهة اتحاد العاصمة ورائد بوقاعة، والتي أجلت بسبب ارتباطات الاتحاد القارية.

ويحمل برنامج اليوم في طياته مواجهات مثيرة، يتقدمها الصدام الواعد شرق البلاد. بين المضيف اتحاد عنابة المنتمي إلى القسم الثاني هواة، وضيفه وصيف البطولة المحترفة شباب قسنطينة.

وفي صدام لا يقل أهمية عن سابقه، يستقبل اتحاد بسكرة نادي مولودية وهران، بهدف واحد للفريقان، وهو ضمان تأشيرة ربع النهائي. لاسيما وأن الاتحاد والمولودية يعانيان في الدوري المحلي.

وبنفس الأهداف يدخل شباب بلوزداد مباراته، أمام ضيفه ومتصدر القسم الثاني هواة “مجموعة وسط شرق” أولمبيك أقبو، في لقاء يرفض فيه الشباب المفاجآت. خاصة وأنه خسر هدفه القاري ورهن حظوظ الاحتفاظ بلقب البطولة، ما يجعل الكأس هدفا رئيسيا.

وفي ختام برنامج اليوم، يستقبل ترجي مستغانم نصر حسين داي. في مهمة تبدو سهلة لأصحاب الديار، الذين يبحثون على تكرار نتيجة مباراة ذهاب البطولة حينما فازوا برباعية نظيفة على “النصرية”.

ويحتل “الحواتة” صدارة القسم الثاني هواة مجموعة “وسط غرب” بـ 47 نقطة بعد مرور 20 جولة، مقابل 25 نقطة فقط لـ “الملاحة” في المركز الـ 11.

برنامج اليوم (كل اللقاءات تنطلق على الساعة 22:00):

ترجي مستغانم – نصر حسين داي (ملعب الرائد فراج)

إتحاد عنابة – شباب قسنطينة (ملعب 19 ماي 56)

شباب بلوزداد – أولمبيك أقبو (ملعب 5 جويلية 62)

اتحاد بسكرة – مولودية وهران (ملعب 18 فيفري بالعالية)