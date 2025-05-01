كأس الجزائر للسيدات.. نهائي ناري بين سيدات أولمبيك أقبو و”الكناري”

تلعب أمسية اليوم الخميس، مباراة نهائي كأس الجزائر للسيدات، بملعب “مصطفى تشاكر”، والتي ستجمع سيدات فريق أولمبيك أقبو، بنظيراتهن من شبيبة القبائل.

وبلغت سيدات فريق شبيبة القبائل، هذا الدور النهائي من السيدة الكأس، بعد فوزهن على سيدات أفاق غليزان، في الدور النصف نهائي، بضربات الترجيح.

في المقابل، تمكنت سيدات فريق أولمبيك أقبو، التأهل لهذا الدور، بعد فوزهن بثمانية أهداف نظيفة، على سيدات فريق شباب بلوزداد.

وعليه سيكون نهائي كأس الجزائر للسيدات، المقرر أمسية اليوم الخميس، جد واعد في داربي قبائلي خالص، بين سيدات شبيبة القبائل، ونظيراتهن من أولمبيك أقبو.