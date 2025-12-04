كأس الجزائر.. مولودية الجزائر وشبيبة القبائل يبلغان الدور الـ16 من منافسة الكأس

نجح فريق مولودية الجزائر في بلوغ الدور السادس عشر من كأس الجزائر، بفوزه على ضيفه مولودية البيض بهدف دون مقابل، في مباراة احتضنها ملعب علي عمار لابوانت بالدويرة مساء اليوم الخميس.

ويعود الفضل في فوز المولودية إلى اللاعب أسامة بن حوة في الدقيقة الـ11 من الشوط الأول، بعد عمل جماعي.

وأتيحت لـ العميد فرصة مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني من المباراة، بعدما تحصل على ركلة جزاء، لم يترجمها زكرياء نعيجي ، بعد تصدٍّ مميز من حارس مولودية البيض عبد القادر صالحي.

إلى جانب ذلك، حقق فريق شبيبة القبائل فوزا عريضا ومستحقا على مولودية بلدية الحاسي مسعود بنتيجة سبعة أهداف كاملة دون رد، في لقاء قوي جرى لحساب منافسات كأس الجزائر، مؤكدا جاهزيته ورغبته في الذهاب بعيدا في المسابقة.

ودخلت الشبيبة المباراة بضغط هجومي كبير أثمر هدفا مبكرا عبر بلاويل في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف لحميري الهدف الثاني في الدقيقة السادسة، لترتفع وتيرة الفريق وتستمر السيطرة داخل الميدان.

وسجل مسعودي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة عشرة، ثم عمّق مهبوس الفارق بهدف رابع في الدقيقة السادسة والثلاثين، قبل أن يضيف حميدي الهدف الخامس في الدقيقة التاسعة والثلاثين، وسط أداء قوي وسلس من لاعبي الكناري.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق نفس الإيقاع الهجومي، حيث وقّع مالكي الهدف السادس في الدقيقة الثانية والستين، ليختتم سليمان تيكتيش مهرجان الأهداف بهدف سابع في الدقيقة التاسعة والثمانين.

وبهذا الفوز الكبير، يواصل شبيبة القبائل مشواره بثبات في كأس الجزائر، مؤكدا عودته القوية وطموحه العالي في تحقيق نتائج إيجابية وتسجيل حضور قوي في الأدوار القادمة.