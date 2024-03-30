كأس الجزائر.. مولودية الجزائر ونجم بن عكنون يتأهلان إلى ربع النهائي

تأهل ناديا مولودية الجزائر ونجم بن عكنون، اليوم السبت، إلى الدور الربع النهائي من منافسة كأس الجمهورية، بعد الفوز أمام إتحاد خنشلة و شبيبة جيجل على التوالي، في دور ثمن النهائي.

وعرفت مواجهة إتحاد خنشلة أمام مولودية الجزائر، التي جرت بملعب حمام عمار بخنشلة، فوز الضيوف بهدفين مقابل هدف، من تسجيل كل من بلايلي من علامة الجزاء في الدقيقة 11 من الشوط الأول.

فيما وسع زميله بايازيد الفارق لصالح العميد، في الدقيقة 54 من الشوط الثاني، وبعدها بعشرة دقائق، قلص قائد “السيسكاوة” سامر الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة 55 من الشوط الثاني.

فيما حسم نجم بن عكنون تأهله إلى دور الربع النهائي من منافسة كأس الجزائر، بعد فوزه أمام شبيبة جيجل بهدف دون مقابل، من تسجيل المهاجم هارون علي في الدقيقة 45+.

وسيلاقي نادي مولودية الجزائر في ربع نهائي كأس الجزائر الفائز من مواجهة وداد تلمسان وشبيبة عزازقة، التي ستنطلق بداية من الساعة العاشرة ليلا.

كما سيواجه نادي نجم بن عكنون في ربع نهائي ذات المنافسة، شباب قسنطينة، الذي تأهل أمس على حساب إتحاد عنابة، أمس الجمعة.