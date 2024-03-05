كأس الجزائر.. نهائي قبل الآوان بين “الكناري” و “السياربي”

يستقبل نادي شبيبة القبائل، اليوم الثلاثاء، منافسه في الدوي الثاني والثلاثين لمنافسة كأس الجمهورية.

وسيحتضن ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، المواجهة بين الفريقين، بداية من الساعة السادسة مساء، والمواجهة ستكون منقولة عبر قناة التفلزيون العمومي “السادسة”.

كما سيُدير الحكم بوخالفة المواجهة، وسيساعده في مهامه الحكم الأول، بلعروسي، وحلاّم كحكم مساعد ثان، بالإضافة لتعيين الحكم خلف الله كحكم رابع.

وستكون المواجهة بمثابة نهائي قبل الموعد، نظرا لتاريخ وتقاليد الناديين في منافسة الكأس، حيث سبق لـ”الكناري” التتويج بالكأس في 5 مناسبات.

فيما يحمل شباب بلوزداد الرقم القياسي في عدد التتويجات بـ8 مرات رفقة وفاق سطيف، مولودية الجزائر، واتحاد العاصمة.

وسيواجه الفائز من هذه المواجهة، في الدور الـ 16 من منافسة الكأس، نادي جمعية الخروب.