كأس الجزائر 2026 (الفئات الشبانية ذكور): برنامج مباريات الدور نصف النهائي

أعلنت لجنة تنظيم كأس الجزائر 2026 عن البرنامج الرسمي لمباريات الدور نصف النهائي الخاصة بالفئات الشبانية (ذكور).

وتم تحديد تواريخ المواجهات، توقيت انطلاقها، والملاعب التي ستحتضنها، في انتظار التعرف على المتأهلين إلى النهائي في مختلف الفئات.

وتخص البرمجة ثلاث فئات عمرية، وهي أقل من 20 سنة، أقل من 18 سنة، وأقل من 16 سنة، تجرى مبارياتها يومي 9 و10 أفريل الداخل.

فئة أقل من 20 سنة: تفتتح مباريات هذه الفئة يوم 10 أفريل بإجراء اللقاء الأول بين صفاء خميس ووداد تيسمسيلت بملعب بومزراق بالشلف بداية من الساعة 10:00 صباحًا.

أما المباراة الثانية، فستجمع أولمبيك أقبو وأتلتيك بارادو يوم 9 أفريل على أرضية ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو بداية من الساعة 15:00.

فئة أقل من 18 سنة: سيلتقي أتلتيك بارادو مع شباب بلوزداد يوم 10 أفريل بملعب بن حداد بالقبة انطلاقًا من الساعة 10:00.

فيما يواجه اتحاد الجزائر نظيره وفاق سطيف في اليوم نفسه على ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، بداية من الساعة 10:00 صباحًا.

فئة أقل من 16 سنة: ستجرى أول مواجهة يوم 9 أفريل بين نصر حسين داي وشباب بلوزداد بملعب الأربعاء على الساعة 16:00.

أما المباراة الثانية، فستجمع أتلتيك بارادو ووفاق سطيف يوم 10 أفريل بملعب الوحدة المغاربية ببجاية بداية من الساعة 10:00.