كأس الجمهورية.. إقصاء الحمراوة وبسكرة.. تأهل الكناري الشلف والأربعاء

لُعب أمسية اليوم الجمعة الشطر الأول من مباريات الدور الـ32 لمنافسة كأس الجمهورية 2022/2023.

حيث عرفت تأهل شبيبة القبائل للدور الـ16 بعد الفوز بهدف دون رد بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو أمام شبيبة تيارت.

جميع النتائج:

مولودية وهران 1-1 أولمبي أقبو “تأهل أقبو ض.ج”

ترجي مستغانم 0-0 تيسمسيلت “تأهل مستغانم ض.ج”

شباب المشرية 1-0 شباب العيون

سور الغزلان 1-1 أولمبي الشلف “تأهل الشلف ض.ج”

نجم البسباس 1-0 اتحاد سدراتة

نجم البرواقية 3-2 شباب عين وسارة

أمل بوسعادة 1-2 اتحاد واد سوف

شبيبة الأبيار 3-2 اتحاد تلمسان

اتحاد خميس الخشنة 1-2 اتحاد عنابة

مشعل حاسي مسعود 1-0 نجم بوعقال

أمل الأربعاء 4-0 غالي عين الصفراء

مولودية باتنة 1-2 مولودية البيض

صفاء الخميس 0 -0 اتحاد بسكرة “تأهل الخميس ض.ج”

شباب الزاوية 1-0 شباب أدرار