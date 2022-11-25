كأس الجمهورية.. إقصاء الحمراوة وبسكرة.. تأهل الكناري الشلف والأربعاء
بقلم حواز عبد النور
لُعب أمسية اليوم الجمعة الشطر الأول من مباريات الدور الـ32 لمنافسة كأس الجمهورية 2022/2023.
حيث عرفت تأهل شبيبة القبائل للدور الـ16 بعد الفوز بهدف دون رد بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو أمام شبيبة تيارت.
جميع النتائج:
مولودية وهران 1-1 أولمبي أقبو “تأهل أقبو ض.ج”
ترجي مستغانم 0-0 تيسمسيلت “تأهل مستغانم ض.ج”
شباب المشرية 1-0 شباب العيون
سور الغزلان 1-1 أولمبي الشلف “تأهل الشلف ض.ج”
نجم البسباس 1-0 اتحاد سدراتة
نجم البرواقية 3-2 شباب عين وسارة
أمل بوسعادة 1-2 اتحاد واد سوف
شبيبة الأبيار 3-2 اتحاد تلمسان
اتحاد خميس الخشنة 1-2 اتحاد عنابة
مشعل حاسي مسعود 1-0 نجم بوعقال
أمل الأربعاء 4-0 غالي عين الصفراء
مولودية باتنة 1-2 مولودية البيض
صفاء الخميس 0 -0 اتحاد بسكرة “تأهل الخميس ض.ج”
شباب الزاوية 1-0 شباب أدرار
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