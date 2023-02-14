كأس الجمهورية.. السياربي تتأهل للدور 16 وشبيبة جيجل تتأهل لثمن النهائي

تأهل فريقا شبيبة جيجل وشباب بلوزداد، للدورين 16 والثمن النهائي لكأس الجمهورية، بعد فوزهما على إتحاد عنابة و مولودية العلمة على التوالي.

وفاز شبيبة جيجل ضد إتحاد عنابة بهدفين لصفر في اللقاء الذي جمعهما بملعب رويبح حسين، برسم الدور 16 لكأس الجمهورية.

كما حقق شباب بلوزداد، تأهله للدور 16 من كأس الجمهورية، بعد فوزه على ضيفه مولودية العلمة 3 أهداف مقابل هدفين، بعد إنتهاء الشوطين الإضافيين، في الدور 32 من كأس الجمهورية.