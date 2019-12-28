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كأس الجمهورية.. “السياسي”يواجه “الساورة” في قمة الدور ال16

الرياضة
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كأس الجمهورية.. “السياسي”يواجه “الساورة” في قمة الدور ال16 صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تأهل فريق شباب قسنطينة أمسية اليوم السبت للدور 16 من منافسة كأس الجمهورية بعد فوزه على الضيف نجم مقرة برباعية لهدف وحيد بملعب الشهيد حملاوي.

وبملعب 20 أوت 1955 ببشار بلغت شبيبة الساورة ذات الدور بعد الفوز بثلاثية دون رد على الضيف دفاع تاجنانت في لقاء الدور ال32.

وبهذا سيلتقي الفريقان في الدور ال16 بملعب الشهيد حملاوي في قمة كبيرة.

النتائج الكاملة ليوم السبت:

حي فيلاج موسى 2-0 وداد تلمسان

شباب ميلة 0-0 أمل بوسعادة.. تأهل أمل بوسعادة بركلات الترجيح

جمعية وهران 5-0 نادي حيدرة

شباب هواري بومدين 0-2 شباب الزاوية

شباب المشرية 0-1 أولمبي أرزيو

مولودية باتنة 3-2 إتحاد السوقر

نادي لرجم 0-0 أمل شلغوم العيد.. تأهل شلغوم العيد بركلات الترجيح

أولمبي المدية 3-0 مولودية بجاية

شباب بني ثور 0-2 إتحاد عنابة

أمل الأربعاء 1- 0 مولودية قسنطينة

شباب أدرار 2-1 شباب تلاغ


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=747409

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