كأس الجمهورية.. برنامج مواجهات الدور 16

تُلعب اليوم الجمعة، فعاليات الدور 16 لكأس الجمهورية، بإجراء مواجهات إتحاد خنشلة ضد إتحاد مغنية، والميلية ضد مقرة.

وسيحتضن ملعب حمام عمار بخنشلة، مواجهة إتحاد خنشلة ضد إتحاد مغنية، وذلك بداية من الساعة 14.00 زوالا بالتوقيت المحلي.

كما سيستقبل نادي الميلية، نظيره نجم مقرة، بملعب رويبح حسين بداية من الساعة 14.00 زوالا.

يجدر للإشارة، ولحساب ذات الدور من المنافسة، سيستقبل نادي إتحاد الشاوية، شباب بلوزداد، بتاريخ 22 مارس المقبل، بملعب زرداني حسونة، على الساعة 14.00 زوالا.