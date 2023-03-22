كأس الجمهورية.. شباب بلوزداد في مهمة مفخخة أمام اتحاد الشاوية

يواجه فريق شباب بلوزداد اليوم الأربعاء. مضيفه نادي اتحاد الساورة. برسم مباراة الدور السادس عشر من منافسة كأس الجمهورية.

ويسعى شباب بلوزداد، لمواصلة سلسلة نتائجه الايجابية محليا، من خلال الإطاحة باتحاد الشاوية، والظفر بتأشيرة الدور الثمن نهائي لكأس الجمهورية.

كما يطمح اتحاد الشاوية من جهته، لصنع المفاجأة، على غرار اتحاد مغنية، وصفاء الخميس، من خلال الإطاحة برائد البطولة والتأهل للدور المقبل.

وبالنظر لهذه المعطيات، سيخوض فريق شباب بلوزداد مباراة مفخخة، أمام اتحاد الشاوية، ومفتوحة على جميع الاحتمالات.

يذكر أن مباراة الدور (16) لكأس الجمهورية، والتي ستجمع شباب بلوزداد، واتحاد الشاوية، مقررة بملعب “زرداني حسونة” بأم البواقي انطلاقا من الساعة الثانية زوالا.